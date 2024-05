Deux morts au passage du puissant cyclone Remal au Bangladesh et en Inde

Des vents violents et de fortes vagues continuent de s'abattre lundi sur les côtes de l'Inde et du Bangladesh, où deux personnes ont été tuées au passage du puissant cyclone Remal, qui s'affaiblit à mesure qu'il entre à l'intérieur des terres.

Au moins 800.000 Bangladais ont fui la côte du pays tandis que plus de 150.000 personnes en Inde se sont retranchées loin de la mer, quittant la région forestière des Sundarbans où le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna se jettent dans le Golfe du Bengale, selon les autorités.

"Le cyclone a provoqué des pluies diluviennes dans de nombreuses régions du Bangladesh. Après de nouvelles pluies", Remal "va s'affaiblir et se transformer en tempête", a-t-il souligné.

Les vents les plus rapides ont été mesurés à 111 km/h, a indiqué un haut responsable du service de météorologie bangladais, Muhammad Abul Kalam Mallik.

Les cyclones ont tué des centaines de milliers de personnes au Bangladesh ces dernières décennies et leur nombre frappant sa côte basse et densément peuplée a fortement augmenté, passant d'un à trois par an, en raison du changement climatique.

La plupart des zones côtières du Bangladesh se situent à un ou deux mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les autorités du Bangladesh ont élevé à son maximum le niveau d'alerte cyclonique, avertissant les pêcheurs de ne pas aller en mer et déclenchant un ordre d'évacuation pour ceux qui se trouvent dans les zones vulnérables.