Au moins deux personnes ont été tuées vendredi à la suite d'une "attaque terroriste" présumée dans une petite gare routière de Kiryat Malakhi, une ville du sud d'Israël, ont annoncé une porte-parole d'un hôpital et la police.

Selon les secouristes, six personnes ont été blessées et transférées dans deux hôpitaux. Une porte-parole de l'un d'eux, l'hôpital Kaplan, a indiqué à l'AFP que deux des personnes blessées et transférées dans l'établissement avaient succombé.