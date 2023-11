Deux morts dans l'explosion d'un véhicule au niveau d'un pont entre le Canada et les Etats-Unis

Deux personnes sont décédées mercredi à la suite d'une explosion d'un véhicule au niveau d'un pont frontalier entre le Canada et les Etats-Unis, près des chutes du Niagara, le Premier ministre canadien Justin Trudeau ayant qualifié la situation de "très grave" sans dire s'il privilégiait la piste du "terrorisme" ou de l'accident.

"Il y a encore beaucoup de questions et nous essayons d'obtenir des réponses le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a quant elle fait savoir qu'elle avait informé le président Joe Biden de l'explosion.

La ville américaine de Niagara Falls a dit sur sa page Facebook que le pont Rainbow (arc-en-ciel) est fermé "jusqu'à nouvel ordre."