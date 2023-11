Deux morts dans une tempête en Bulgarie

À Varna, sur les bords de la mer Noire, une femme a été tuée par la chute d'un arbre alors qu'un homme est mort dans la capitale Sofia après qu'un arbre est tombé sur son véhicule. Sa femme a été grièvement blessée.

Des dizaines de villages de l'est du pays sont privés d'électricité ce dimanche. La région est balayée par des vents de plus de 100 km/h et des vagues pouvant atteindre cinq mètres. Le port et l'aéroport de Varna sont fermés.