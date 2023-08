Deux morts et cinq disparus dans un naufrage au large de la Tunisie

"Une enquête a été ouverte par le tribunal" de Gabès pour "effectuer les expertises médico-légales" sur les corps et "déterminer les circonstances du drame", selon le communiqué.

Plus de 1.800 personnes, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale (entre l'Afrique du Nord et l'Italie), la route migratoire la plus meurtrière au monde. C'est plus du double de l'an passé.

Le dernier naufrage connu au large des côtes tunisiennes a fait 11 morts et 44 disparus au large du port de Sfax (centre-est), ont annoncé lundi dernier sources judiciaires.