Deux morts à la frontière entre Israël et le Liban

Le Hezbollah a affirmé avoir tiré des "dizaines de roquettes" sur la ville israélienne de Kirjat Shmona en représailles. Le mouvement chiite avait annoncé plus tôt avoir attaqué les villes israéliennes de Malkia et Metoula, dans le nord du pays. Des sources sécuritaires affirment qu'en retour, l'État hébreu a assailli plusieurs sites libanais.

Depuis le début d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, les confrontations sont quotidiennes entre le pays et le Hezbollah à la frontière entre le Liban et l'État hébreu, faisant de nombreuses victimes dans les deux camps.