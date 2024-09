Deux personnes décédées à la suite du passage du typhon Bebinca en Chine

Le passage de Bebinca lundi, accompagné de fortes pluies et de violentes rafales, a causé des inondations, des dégâts à certains bâtiments et des chutes d'arbres à Shangai. Le trafic ferroviaire et aérien a en outre été paralysé plusieurs heures. Il s'agit de la tempête la plus importante depuis 75 ans dans cette métropole de près de 25 millions d'habitants.

Le typhon, désormais affaibli, se dirige maintenant vers les provinces d'Anhui et de Henan, où de fortes pluies sont également attendues.