Deux personnes tuées dans une attaque au couteau en pleine rue près de Tel-Aviv, en Israël: "Une attaque terroriste complexe et difficile"

Deux personnes ont été tuées dimanche et deux autres blessées dans une attaque au couteau près de Tel-Aviv, ont indiqué les services de secours israéliens, la police indiquant que le suspect palestinien avait été "neutralisé".

"Il s'agissait d'une attaque terroriste complexe et difficile, les victimes se trouvant à trois endroits différents, à environ 500 mètres les uns des autres", a souligné le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un communiqué.

Cette attaque intervient à un moment de fortes tensions en Israël et dans la région, après les menaces de riposte de l'Iran, du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais à l'assassinat mercredi à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, et après une frappe israélienne mardi qui a tué le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, près de Beyrouth.