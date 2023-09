Deuxième débat républicain pour la présidentielle 2024, de nouveau éclipsé par Trump

Et, à distance, le milliardaire multi-inculpé avait pu vérifier la force de son influence, six de ses rivaux estimant en effet qu'il devrait se voir confier les clés du pays, même s'il était condamné pénalement.

Ce mercredi, ils seront six hommes et une femme sur le plateau de Fox Business à 18H00 en Californie (01H00 GMT jeudi). Avec toujours le même défi: comment exister face à l'ancien président, qui aspire toute l'attention politico-médiatique avec ses déclarations provocatrices et ses démêlés judiciaires?

- Dégringolade de DeSantis -

A commencer par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vu par certains conservateurs comme la relève du Parti républicain mais dont la cote a dégringolé dans les enquêtes d'opinion.