Devenu trop cher, le rover chercheur d'eau de la Nasa n'ira jamais sur la Lune

La Nasa a annoncé mercredi mettre un terme au développement de son rover Viper, qui devait explorer le pôle sud de la Lune en quête d'eau, à cause de coûts devenus trop élevés.

L'agence spatiale américaine a déjà dépensé 450 millions de dollars pour ce rover, qui devait à l'origine en coûter un peu plus de 430 millions. Le lancement, qui était initialement prévu pour fin 2023, ne pourrait désormais pas avoir lieu avant 2025 au plus tôt, ce qui aurait porté son coût total à plus de 600 millions de dollars.