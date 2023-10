DIRECT - Conflit israélo-palestinien: nouvelles frappes noctures sur Gaza, le bilan s'alourdit à 1.200 morts du côté israélien

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total, au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.

"Personne ne peut y entrer en raison des incendies, des pierres et des gravats éparpillés sur les routes entourant l'université", a-t-il déclaré. D'épais nuages de poussière se sont élevés dans le ciel lorsque les bâtiments se sont effondrés, a rapporté le correspondant de l'AFP.

Des avions de combat israéliens ont bombardé mercredi une université islamique de la bande de Gaza liée au mouvement palestinien Hamas, ont indiqué un responsable du campus et un correspondant de l'AFP. "Les frappes aériennes intenses ont complètement détruit certains bâtiments de l'université islamique", a déclaré à l'AFP un responsable de l'université, Ahmed Orabi.

Le bilan de l'offensive du Hamas contre Israël est passé à 1.200 morts du côté israélien, a déclaré mercredi matin le porte-parole de l'armée israélienne, contre plus de 1.000 annoncés jusque-là.

Au moins 30 personnes ont été tuées et des centaines blessées par des centaines de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué un responsable du gouvernement du Hamas. Les bombardements ont touché des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées et des magasins, a déclaré à l'AFP Salama Marouf, chef du bureau des médias du gouvernement du mouvement islamiste palestinien.

L'attaque a fait "plus de 2.700 blessés" côté israélien, a ajouté Jonathan Conricus dans une vidéo publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter). Des dizaines de personnes sont en outre officiellement recensées comme "otages ou disparues".

6h47 - Plus de 260.000 déplacés dans la bande de Gaza, selon l'ONU

Plus de 260.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

"Plus de 263.934 personnes à Gaza auraient fui leur domicile", indique l'Ocha dans un communiqué publié mardi, disant s'attendre à ce que ce nombre "continue d'augmenter".

6h45 - Israël-Gaza: le bilan s'alourdit, des milliers de morts au total

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total, au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.

Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens. Et dans le nord, l'armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié l'offensive massive lancée samedi par le Hamas contre Israël de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", promettant que son pays allait "vaincre avec de la force, énormément de force".

6h35 - Le PAM alerte sur une pénurie alimentaire à venir dans la bande de Gaza

Les approvisionnements alimentaires pour les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza pourraient être épuisés d'ici deux semaines, a averti la porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), Shaza Moghraby, mardi soir. "Nous anticipons que les réserves de la plupart des commerces de Gaza seront épuisées d'ici à deux semaines", a indiqué la porte-parole à l'agence allemande DPA, ajoutant qu'un tiers des épiceries pourraient voir leurs stocks épuisés dès la semaine prochaine.

6h20 - Berlin annonce "plusieurs vols spéciaux" pour rapatrier des Allemands

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va effectuer "plusieurs vols spéciaux" jeudi et vendredi à destination d'Israël pour rapatrier des ressortissants allemands, a appris mardi l'AFP de sources proches du ministère des Affaires étrangères.

6h15 - L'Argentine rapatrie d'Israël plus de 1.200 de ses ressortissants

L'Argentine, où vit une importante communauté juive, a entamé mardi des opérations de rapatriement d'Israël de plus de 1.200 de ses ressortissants avec l'envoi d'un premier avion militaire à Tel-Aviv, ont rapporté des sources officielles.

6h10 - L'UE menace Musk de sanctions pour diffusion de "contenus illégaux"

La Commission européenne a menacé mardi le réseau social X (ex-Twitter) de sanctions, sommant son patron Elon Musk de rendre des comptes sous 24 heures sur la circulation de fausses informations et d'images violentes liées au conflit en Israël.

"À la suite des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nous disposons d'indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l'UE", a écrit le commissaire au Numérique, Thierry Breton, à Elon Musk, dans une lettre consultée par l'AFP. "Notre politique est que tout soit ouvert et transparent, une approche que je sais que l'UE soutient", a répondu le milliardaire à M. Breton directement sur X, quelques heures plus tard.

"Merci de dresser la liste des violations auxquelles vous faites allusion sur X, afin que le public puisse les voir", a-t-il ajouté, avant de conclure par "Merci beaucoup", en français.

6h - Israël reprend le contrôle de sa frontière avec Gaza

Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens, après quatre jours d'une guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas qui a déjà fait des milliers de morts.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié l'offensive massive lancée samedi par le Hamas contre Israël de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", promettant que son pays allait "vaincre (le groupe palestinien) avec de la force, énormément de force".

L'offensive a suscité de multiples condamnations internationales ainsi que des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut terrestre sur Gaza.