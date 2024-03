DIRECT- Fusillade et incendie dans une salle de concert à Moscou: plusieurs morts

Plusieurs personnes sont mortes dans une fusillade suivie d'un énorme incendie vendredi soir dans une salle de concert en banlieue de Moscou, ont rapporté les autorités et des médias.

L'agence Ria Novosti a fait elle état de "blessés" après des "tirs à l'arme automatique", citant son journaliste sur place. Selon ce journaliste, des personnes en tenue de camouflage ont fait irruption sur le parterre de la salle avant d'ouvrir le feu et de lancer "une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie".

La Maison Blanche est "en pensées aux côtés des victimes de la terrible attaque" dans une salle de concert à Moscou, a dit vendredi un porte-parole. Il a précisé n'avoir "pas d'indication à ce stade que l'Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués". "Je ne peux pas donner plus de détails", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, en disant que les Etats-Unis cherchaient "à obtenir plus d'informations".

La diplomatie russe a dénoncé comme "un attentat terroriste sanglant" la fusillade et l'incendie meurtriers provoqués par des inconnus armés dans une salle de concert de la banlieue de Moscou: "La communauté mondiale tout entière se doit de condamner ce crime odieux"

Les enquêteurs russes ont ouvert une enquête pour "acte terroriste" concernant la fusillade et l'incendie meurtriers perpétrés par des hommes armés dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. "Le Comité d'enquête russe a ouvert une affaire pénale pour acte terroriste dans la région de Moscou", a indiqué sur Telegram cet organe chargé des principales investigations criminelles dans le pays.

Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a annoncé l'annulation de tous les événements publics prévus ce week-end après la fusillade meurtrière dans une salle de concert en proche banlieue de la capitale russe. "J'ai décidé d'annuler toutes les manifestations sportives, culturelles et autres événements de masse à Moscou ce week-end", a indiqué M. Sobianine sur Telegram.

Au moins 40 morts et plus de 100 blessés.

L'Ukraine "n'a absolument rien à voir" avec la fusillade qui a fait vendredi au moins 40 morts et plus de 100 blessés à Moscou, selon un bilan provisoire, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak en la qualifiant d'"acte terroriste".

Dmitri Medvedev, ancien président et membre du conseil de sécurité de la Russie a dit que le pays "tuerait les dirigeants ukrainiens s'ils sont liés à l'attaque de Moscou".

Les services d'urgences sont sur place et le Crocus City Hall est en feu après la fusillade suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou où ont pénétré plusieurs hommes armés, selon les autorités qui dénoncent "un attentat terroriste sanglant"

"Dès les premières minutes de l'incident au Crocus City Hall, le président a été informé du début de la fusillade. Le président est constamment informé par tous les services concernés de ce qui se passe et des mesures prises", a déclaré M. Peskov, son porte-parole.

"Les personnes qui se trouvaient dans la salle se sont allongées sur le sol pour se protéger des tirs, pendant 15 à 20 minutes, après quoi elles ont commencé à sortir en rampant. Beaucoup ont réussi à sortir", a indiqué ce journaliste de Ria Novosti, selon lequel "il y a des blessés, c'est certain".

Selon lui, les membres des forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux. L'agence TASS a elle indiqué plus tôt que l'unité d'intervention rapide de la police SOBR et la police antiémeute OMON ont été "mises en alerte et se dirigent vers le site". Cette attaque s'est produite lors d'un concert du groupe de rock russe Piknik, dont les membres ont été évacués, a encore rapporté TASS.

Les chaînes Telegram d'actualités Baza et Mash, réputées proches des forces de l'ordre, ont publié des vidéos montrant de grandes volutes de fumée noire et des flammes s'échappant du bâtiment abritant la salle de concert, ainsi que des images montrant deux hommes armés avançant dans le hall, au moins un homme étant visible au sol près de l'entrée. D'autres images montrent des spectateurs se cachant derrière des sièges ou en train d'évacuer la salle de concert.