DIRECT - Guerre entre Israël et le Hamas: dans le nord du pays, l'armée repousse une escouade en provenance du Liban

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué quatre assaillants lors d'une tentative d'infiltration à la frontière avec le Liban (nord), sur fond de violences qui y ont éclaté ces derniers jours dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président américain Joe Biden va se rendre mercredi en Israël, justement. Une visite de "solidarité" face à l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne, et où une catastrophe humanitaire se profile selon l'OMS.