DIRECT - Guerre entre Israël et le Hamas: le chef du Hamas dit "non au déplacement" des Palestiniens

Condensé de la situation à 19h ce samedi (voir les détails dans notre direct ci-dessous): Israël appelle samedi les Palestiniens à "ne pas tarder" à évacuer le nord de la bande de Gaza, laissant présager d'une offensive terrestre, qui n'a pas encore véritablement commencé (malgré la présence de forces armées sur une zone de 10 km autour de la bande de Gaza). Israël a riposté à l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, en bombardant massivement ce territoire, d'où des roquettes continuent d'être tirées par le Hamas sur le territoire israélien. Des journalistes de l'AFP près de la ville israélienne de Sdérot, à proximité de la bande de Gaza, ont vu samedi après-midi des frappes aériennes israéliennes sur le nord de Gaza, dégageant d'énormes fumées noires dans le ciel. Au moins 1.300 personnes, pour la plupart des civils, parmi lesquels au moins 130 ressortissants étrangers ou bi-nationaux, ont été tués en Israël depuis l'attaque du 7 octobre. Plus de 2.200 Palestiniens, la plupart des civils, dont 724 enfants, selon les autorités locales, sont morts dans la bande de Gaza. Israël a en outre indiqué avoir identifié au moins 120 personnes, civils, soldats et étrangers, qui ont été enlevées lors de l'attaque par le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

18h44 Le chef du Hamas dit "non au déplacement" des Palestiniens Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a demandé samedi aux Palestiniens de refuser leur déplacement au sein de la bande de Gaza ou depuis ce territoire vers l'Egypte voisine, alors que l'armée israélienne pilonne depuis plusieurs jours Gaza et appelle les civils à évacuer sa partie nord. "Non au déplacement depuis la Cisjordanie, non (à l'intérieur de la bande de) Gaza, et non au déplacement depuis Gaza vers l'Egypte", a lancé M. Haniyeh lors d'un discours télévisé réalisé à Doha.

17h49 "On ne sait pas où aller"

"Nous ne savons pas quoi faire ni où aller": depuis que l'armée israélienne leur a ordonné de quitter le nord de la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens s'entassent dans le sud de l'enclave proche de l'Egypte, où ils manquent de tout. A Khan Younès, l'une des deux grandes villes du sud, les écoles de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, ont été vite débordées par l'afflux de familles. C'est toujours vers cette agence qu'on se tourne à Gaza, où plus de 80% des habitants sont des descendants de réfugiés, chassés de leur terre à la création d'Israël en 1948. Avec les écoles pleines à craquer, la cour et les couloirs de l'hôpital Nasser se remplissent désormais de milliers de déplacés. Aux alentours, les rayons des magasins sont vides, car ils ne peuvent plus s'approvisionner après qu'Israël a décrété le siège total de Gaza, ne laissant plus y entrer ni biens, ni carburant ni eau ni électricité pour les 2,4 millions d'habitants.



16h02 Quel rôle pour la Chine ? Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a appelé samedi la Chine, partenaire de l'Iran, à user de son influence pour apaiser la situation au Moyen Orient. Le chef de la diplomatie américaine, qui était en visite en Arabie saoudite, a eu un appel "productif" d'une heure avec son homologue chinois, Wang Yi, a affirmé le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.



15h42 Le chef du Hamas palestinien accuse Israël de "crimes de guerre" à Gaza Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a accusé samedi Israël de commettre des "crimes de guerre" dans la bande Gaza, bande de terre palestinienne densément peuplée, pilonnée sans cesse par l'armée israélienne depuis l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre. "Les atrocités israéliennes constituent des crimes de guerre et des violations flagrantes du droit international", a écrit M. Haniyeh dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon un communiqué sur le site du mouvement islamiste palestinien.

14h33 Neuf (nouveaux) otages tués

Au moins cinq Israéliens et quatre étrangers otages du Hamas dans la bande de Gaza ont été tués par des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a affirmé samedi la branche militaire du mouvement islamiste palestinien. Ils ont été tués par des "frappes sur les lieux où les prisonniers étaient détenus", précisent dans un communiqué les Brigades Ezzedine al-Qassam, sans autre détail. Ces nouveaux décès portent à 22 le nombre d'otages du Hamas tués dans les raids depuis le début de la guerre il y a une semaine, d'après le Hamas. Plus de 150 Israéliens, étrangers et binationaux ont été pris en otage par le Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien. ANALYSE: ces chiffres, difficilement vérifiables, sont à prendre avec précaution. Exemple: la semaine passé, le Hamas avait annoncé la libération de plusieurs otages, mais les informations ont été démenties par Israël. On ne sait même pas où se trouvent les otages, ni leur nombre exact, même si quelques téléphones portables d'otage ont été localisés dans la zone. Ils ne sont pas tous au même endroit, c'est certain. Il y en aurait dans les tunnels qui parcourt la région. Une guerre psychologique est envisageable: le Hamas communique des images montrant que ses membres prennent soin des bébés capturés, disant que les victimes sont dès lors la conséquences des attaques d'Israël, mettant la pression pour limiter ces attaques...

12h10 "Ne tardez pas à évacuer", recommande l'armée israélienne L'armée israélienne a recommandé samedi à la population de la ville de Gaza de "ne pas tarder" à évacuer leurs habitations et d'aller vers le sud du territoire avant le lancement d'une offensive militaire, alors que les routes sont déjà encombrées dans le nord. Il y a un "créneau de 10H00 à 16H00" samedi, a déclaré à des journalistes un porte-parole de l'armée, Richard Hecht, sans préciser de date limite. "Nous savons que cela va prendre du temps, mais nous recommandons aux gens de ne pas attendre", a-t-il ajouté.

12h53 Israël affirme avoir tué un chef du Hamas qui a mené l'attaque du 7 octobre

Un chef du mouvement islamiste Hamas qui a mené l'attaque sanglante contre Israël le 7 octobre, a été tué par l'armée israélienne, a affirmé samedi un porte-parole militaire. "Un commandant de l'unité 'Nukhba' ("élite" en arabe) du Hamas, qui a mené l'attaque contre les localités israéliennes proches de la bande de Gaza le weekend dernier, a été tué dans une attaque aérienne", a indiqué un communiqué du porte-parole militaire israélien.

11h47 Israël et l'Egypte d'accord pour laisser les Américains sortir de Gaza Israël et l'Egypte ont donné leur feu vert pour laisser les Américains sortir de la bande de Gaza samedi à travers le point de passage de Rafah, a indiqué à l'AFP un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Ces deux partenaires des Etats-Unis se sont entendus pour laisser le seul point de passage entre Gaza et l'Egypte "ouvert de 12H00 à 17H00 (09H00-14H00 GMT)", a affirmé un responsable accompagnant le secrétaire d'Etat Antony Blinken à Ryad.

11h20 Le bilan à Gaza monte à 2.215 morts, incluant 724 enfants Le bilan à Gaza monte à 2.215 morts incluant 724 enfants, indique le ministère palestinien

10h51 Au moins 324 morts à Gaza au cours des dernières 24 heures Au moins 324 personnes sont mortes à Gaza dans des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, dit ministère palestinien.

10h45 "La situation à la frontière nord est très tendue", dit l'armée israélienne "La situation à la frontière nord est très tendue et nous surveillons de très près les activités du Hezbollah", déclare le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, lors d'un point presse. "Ce n'est pas nous qui avons placé ces civils à cet endroit, ils ne sont pas nos ennemis. Nous n'essayons pas de tuer ou de blesser des civils, nous luttons contre le Hamas, cela doit être très clair. Nous combattons et ciblons le Hamas et son infrastructure militaire, où qu'elle se trouve", poursuit-il.



10h35 L'armée israélienne se dit "très désolée" de la mort d'un journaliste au Liban L'armée israélienne est "très désolée" de la mort d'un journaliste au Liban vendredi soir, a déclaré samedi son porte-parole lors d'un point presse. "Nous sommes très désolés pour sa mort. Nous enquêtons", a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, sans reconnaître explicitement la responsabilité de la mort d'un journaliste de l'agence Reuters tué lors d'un bombardement aux abords du village d'Alma el-Chaab, dans le sud du Liban. Plusieurs autres, parmi lesquels deux de l'AFP, ont été blessés lors de ce même incident.

10h15 L'armée israélienne presse les Gazaouis de se rendre dans la partie sud de l'enclave Les habitants de la bande de Gaza doivent se rendre dans la partie sud de l'enclave en empruntant les couloirs d'évacuation entre 10h00 et 16h00, a annoncé samedi matin l'armée israélienne, leur accordant donc un délai supplémentaire pour évacuer la zone.

09h31 Plus de 1.300 bâtiments détruits à Gaza, selon l'ONU Plus de 1.300 bâtiments ont été complètement détruits dans la bande de Gaza, a annoncé l'ONU samedi, après une semaine de bombardements intenses par les forces israéliennes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a déclaré que 5.540 maisons "ont été détruites", tandis que près de 3.750 autres ont été tellement endommagées qu'elles sont inhabitables.

08h45 Plusieurs "terroristes" tués lors d'une tentative d'infiltration à partir du Liban, selon l'armée israélienne Plusieurs "terroristes" ont été tués samedi matin lors d'une tentative d'infiltration en Israël à partir du Liban déjouée par l'armée, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. "Des soldats de l'armée israélienne ont identifié il y a quelques heures un commando terroriste qui tentait de pénétrer en territoire israélien à partir du Liban. Un drone a pris pour cible ce commando et a tué plusieurs terroristes", a précisé le porte-parole dans un communiqué.

08h30 Le bilan alourdi à 24 morts thaïlandais Le bilan des Thaïlandais tués dans la guerre entre Israël et le Hamas a été porté à 24, a annoncé samedi le Premier ministre Srettha Thavisin alors que les autorités du pays sont sans nouvelles de 16 otages thaïlandais. "J'ai été informé que trois autres personnes sont mortes, ce qui fait un total de 24", a déclaré le dirigeant aux journalistes. Deux autres ressortissants thaïlandais ont été blessés, a indiqué le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, portant le total à 16. Environ 30.000 Thaïlandais travaillaient en Israël, principalement comme ouvriers agricoles, selon le ministère du Travail du royaume.

07h43 Un haut responsable militaire du Hamas tué par l'armée israélienne, selon un porte-parole Un haut responsable militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas a été tué au cours des dernières 24 heures par l'armée de l'air israélienne, a annoncé samedi un porte-parole militaire. "Pendant une opération de l'armée de l'air au cours des dernières 24 heures, des bases de commandement de l'organisation terroriste Hamas ont été touchées. Pendant cette opération, Mourad Abou Mourad, chef des opérations aériennes (du Hamas) dans la ville de Gaza, responsable d'une grande partie de l'offensive meurtrière lancée samedi contre Israël, a été liquidé", a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

07h28 Le chef de la diplomatie européenne juge l'ordre d'évacuation de Gaza "totalement impossible" Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré samedi qu'un ordre israélien demandant d'évacuer plus d'un million de personnes du nord de Gaza en une seule journée était "totalement impossible à mettre en oeuvre". "En tant que représentant de la position officielle de l'Union européenne, je dis que (l'ordre d'évacuation) est totalement, totalement impossible à mettre en oeuvre", a déclaré Josep Borrell lors d'une conférence de presse à Pékin au dernier jour de sa visite de trois jours à Pékin.



06h51 Des troupes israéliennes récupèrent des corps d'Israéliens lors d'incursions à Gaza Des troupes israéliennes ont récupéré les corps d'Israéliens portés disparus lors d'une incursion dans la bande de Gaza, rapporte le média Haaretz. Les cadavres avaient été repérés sur des images satellites et se trouvaient non loin de la frontière. Des effets personnels ont aussi été retrouvés, selon l'armée.

06h50 Israël affirme avoir frappé une cible du Hezbollah au sud du Liban La tension était vive aussi dans la nuit de vendredi à samedi à la frontière israélienne avec le Liban. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse "à l'infiltration d'objets aériens non identifiés" et à "des tirs sur un drone de l'armée de l'air".

06h48 Un hôpital à Gaza bénéficie de plus de temps pour évacuer L'armée israélienne a accordé plus de temps à un hôpital du nord de Gaza pour évacuer. L'hôpital Al Awda Hospital devra être vidé d'ici samedi matin 06h00, heure locale, a annoncé l'armée israélienne. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières est mobilisée et qualifie l'évacuation des patients de "compliquée". L'ONG avait fait savoir sur le réseau social X que l'armée israélienne avait donné deux heures à peine pour évacuer. "C'est scandaleux", commente l'organisation, alors que des patients étaient encore traités.

06h35 A l'ONU, la Russie réclame un appel commun à un cessez-le-feu humanitaire La Russie, accusant les Etats-Unis d'être responsables de la situation à Gaza, a appelé vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU à agir, mettant sur la table un projet de résolution réclamant un "cessez-le-feu humanitaire". "Nous sommes convaincus que le Conseil de sécurité doit agir pour mettre un terme à ce bain de sang et relancer des négociations de paix dans le but d'établir un Etat palestinien, comme c'est prévu depuis longtemps", a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil sur la situation humanitaire à Gaza, en état de siège.

06h29 Joe Biden qualifie les militants du Hamas de "mal à l'état pur" Le président américain Joe Biden réaffirme son soutien indéfectible à Israël à la suite de l'attaque perpétrée samedi par des militants du Hamas, qu'il qualifie de "mal à l'état pur". "Nos équipes travaillent dans la région, notamment en communiquant directement avec les gouvernements d'Israël, d'Égypte, de Jordanie et d'autres pays arabes, ainsi qu'avec l'ONU, afin d'obtenir un soutien important", ajoute Biden lors d'un discours prononcé à Philadelphie, en Pennsylvanie.

06h17 L'Arabie saoudite rejette "catégoriquement" l'évacuation de Gaza L'Arabie saoudite a déclaré vendredi rejetter "catégoriquement" tout déplacement de la population de Gaza, condamnant le bombardement de "civils sans défense", sa critique la plus vive émise à l'égard d'Israël depuis l'attaque lancée par le Hamas.

Ryad "déclare son rejet catégorique des appels au déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza, et sa condamnation du bombardement continu de civils sans défense" dans ce territoire, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué.

06h07 Le bilan à Gaza monte à 1.900 morts dont 614 enfants, selon le ministère palestinien Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1.900, a indiqué vendredi soir le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements israéliens sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste. Ces frappes incessantes "ont coûté la vie à 1.900 martyrs incluant 614 enfants et 370 femmes", a-t-il précisé dans un communiqué, ajoutant que 7.696 personnes avaient été blessées, six jours après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

22h07 Netanyahu: "Ce n'est que le début" de l'opération israélienne sur Gaza Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré vendredi soir que les frappes en cours sur la bande de Gaza où elles ont déjà fait près de 1.800 morts n'étaient "que le début" de la riposte de l'armée israélienne à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre.

"Nos ennemis n'ont que commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est faite la suite, mais je vous dis c'est juste le début", a ajouté M. Netanyahu lors d'un discours à la nation, prononcé en plein Shabbat, le repos hebdomadaire des juifs, une exception dans l'histoire d'Israël.

21h50 Biden assure que "la crise humanitaire" à Gaza est "une priorité" pour lui Joe Biden a assuré vendredi que "c'était aussi une priorité (pour lui) de répondre en urgence à la crise humanitaire à Gaza", au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas. "Mes équipes dans la région travaillent, en communication avec les gouvernements d'Israël, d'Egypte, de Jordanie, d'autres nations arabes et des Nations unies, pour augmenter le soutien" humanitaire, a encore dit le président américain, qui est en déplacement à Philadelphie (est) pour des annonces économiques, en ajoutant: "Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que l'écrasante majorité des Palestiniens n'ont rien à voir avec le Hamas."

21h47 "Même les guerres ont des règles", insiste le chef de l'ONU "Même les guerres ont des règles", a lancé vendredi le secrétaire général de l'ONU avant un Conseil de sécurité sur la situation en Israël et à Gaza, réclamant un accès humanitaire "immédiat" à l'enclave palestinienne en état de siège.



"La situation à Gaza a atteint un plus bas dangereux", a déclaré à la presse Antonio Guterres, décrivant un "système de santé au bord de l'effondrement", des "morgues qui débordent" et "une crise de l'eau" dans l'enclave palestinienne en état de siège. "Après des jours de frappes aériennes, les forces armées israéliennes ont ordonné aux Palestiniens de la ville de Gaza et de ses environs de partir vers le sud du territoire", a-t-il noté. "Déplacer plus d'un million de personnes à travers une zone de guerre densément peuplée vers une zone sans nourriture, sans eau ou logement, alors que le territoire entier est en état de siège, est extrêmement dangereux, et parfois tout simplement impossible", a-t-il insisté.



Un peu plus tôt, son porte-parole Stéphane Dujarric avait répété l'appel de l'ONU à "annuler" cet ordre d'évacuation, notant qu'Antonio Guterres était "en contact constant" avec les autorités israéliennes "pour les appeler à éviter une catastrophe humanitaire". "Nous avons besoin d'un accès humanitaire immédiat dans toute la bande de Gaza, pour apporter carburant, nourriture et eau à tous ceux qui en ont besoin", a insisté Antonio Guterres. "Même les guerres ont des règles".



"Le droit international humanitaire et sur les droits humains doit être respecté et appliqué ; les civils doivent être protégés et ne doivent pas non plus être utilisés comme boucliers", a-t-il ajouté, réclamant à nouveau la libération immédiate de "tous les otages" détenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas qui avait lancé samedi une attaque d'une ampleur sans précédent en Israël. Le secrétaire général s'est d'autre part inquiété d'un risque de débordement des hostilités dans la région.

18h20 L'armée israélienne annonce avoir déjà mené des incursions au sol à Gaza Les forces terrestres israéliennes ont mené des incursions au sol dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi l'armée, avant une offensive terrestre attendue dans ce territoire palestinien densément peuplé. "Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'armée israélienne ont mené des raids localisés à l'intérieur du territoire de la bande de Gaza" pour rechercher des "terroristes" et de "l'armement", précise un communiqué. Durant ces opérations, des efforts ont également été déployés "pour retrouver des personnes disparues", a ajouté l'armée.