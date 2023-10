DIRECT - Guerre entre Israël et le Hamas: le Hamas annonce la mort d'un de ses commandants dans un raid israélien

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué quatre assaillants lors d'une tentative d'infiltration à la frontière avec le Liban (nord), sur fond de violences qui y ont éclaté ces derniers jours dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président américain Joe Biden va se rendre mercredi en Israël, justement. Une visite de "solidarité" face à l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne, et où une catastrophe humanitaire se profile selon l'OMS.

15h43 Le Hamas annonce la mort d'un de ses commandants dans un raid israélien Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi la mort d'un de ses commandants militaires, dans une frappe israélienne sur le centre de la bande de Gaza, au onzième jour d'une guerre ayant fait des milliers de morts dans les deux camps. Ayman Nofal, un commandant des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a été tué dans une frappe, qualifiée de "sioniste barbare", sur le camp de Bureij, indique un court communiqué.

09h59 Macron dénonce "une ignominie" Emmanuel Macron a dénoncé mardi "l'ignominie que représente la prise d'otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse", après avoir vu la vidéo d'une Franco-Israélienne diffusée par l'organisation islamiste palestinienne Hamas, a rapporté la présidence française. "Le président de la République a pris connaissance de la vidéo de Mia Shem, citoyenne franco-israélienne, publiée par le mouvement terroriste Hamas", selon l'Elysée. "Il appelle à sa libération immédiate et sans conditions. La France est pleinement mobilisée et travaille avec ses partenaires pour libérer les otages français retenus par le Hamas", a-t-on ajouté de même source.



09h05 Tentative d'infiltration au Liban L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué quatre assaillants lors d'une tentative d'infiltration à la frontière avec le Liban (nord), sur fond de violences qui y ont éclaté ces derniers jours dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que ses soldats avaient "repéré une escouade terroriste tentant de s'infiltrer à travers la barrière de sécurité depuis le Liban et déposer un engin explosif", précisant que quatre personnes avaient été tuées. Elle avait auparavant déclaré avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi des cibles du Hezbollah au Liban.

07h33 Le personnel belge de Ryanair refuse de voler vers Israël Le personnel belge de Ryanair refuse de voler vers Israël. Sur les 221 membres d'équipage de la compagnie à bas coûts consultés par les syndicats à Charleroi, tous ont en effet refusé d'embarquer dans un avion qui se rendrait en Israël dans les prochains jours, à en croire La Libre Belgique de mardi.

07h33 Environ 500.000 Israéliens déplacés à l'intérieur de leur pays Près de 500.000 Israéliens sont déplacés à l'intérieur de leur pays depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne lors d'un point de presse mardi. "Environ un demi-million d'Israéliens sont déplacés" à l'intérieur des frontières d'Israël.

07h33 Le président américain Joe Biden se rendra en Israël et en Jordanie cette semaine Le président américain Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, a annoncé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "Le président réaffirmera la solidarité des Etats-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité", a déclaré M. Blinken tôt mardi, à l'issue d'une nuit d'entretiens-marathon à Tel-Aviv avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

07h32 Gaza: les Etats-Unis et Israël vont discuter d'un plan pour l'aide humanitaire Les Etats-Unis et Israël vont travailler à un plan pour permettre à l'aide humanitaire internationale d'entrer dans la bande de Gaza, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "A notre demande, les Etats-Unis et Israël ont accepté d'élaborer un plan qui permettra à l'aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d'atteindre les civils de Gaza", a déclaré M. Blinken à l'issue de près de huit heures d'entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



07h31 Israël frappe des cibles "terroristes" du Hezbollah au Liban L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi des cibles "terroristes" du Hezbollah au Liban, dans un communiqué. "L'armée israélienne est en train de frapper des cibles militaires de l'organisation terroriste Hezbollah sur le territoire libanais", ont indiqué les forces armées israéliennes.

07h31 L'Iran menace Israël d'une "action préventive" imminente L'Iran a averti lundi d'une possible "action préventive" contre Israël "dans les prochaines heures", au moment où l'armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts, ce qui fait craindre un embrasement régional.



07h29 Le Hamas diffuse la vidéo d'"une des prisonnières à Gaza" Le mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé lundi sur son compte officiel Telegram la vidéo d'"une des prisonnières à Gaza" dans laquelle apparaît une jeune femme parlant hébreu. Sur cette vidéo, impossible à authentifier dans l'immédiat, on voit une jeune femme éveillée et allongée, blessée au bras. La légende indique qu'elle a été enlevée "au premier jour" de l'attaque du Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre. La jeune femme dit être retenue à Gaza et appelle à sa libération, affirmant être bien traitée. Dans une deuxième séquence, elle apparaît face à la caméra et dit être originaire du centre d'Israël. Les responsables israéliens ont estimé, lundi matin, à 199 le nombre d'otages retenus dans la bande de Gaza lors de l'attaque du 7 octobre.