DIRECT - Le cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza, des milliers de Palestiniens rentrent chez eux dans un décor de désolation absolue

Les services de Benjamin Netanyahu ont confirmé quelques minutes plus tôt avoir reçu la "liste des otages" devant être libérés par le mouvement islamiste palestinien Hamas dimanche en vertu de l'accord de trêve. M. Netanyahu avait exigé d'avoir cette liste pour commencer à mettre en oeuvre l'accord négocié avec l'aide du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte. Benjamin Netanyahu a ensuite annoncé l'entrée en vigueur dimanche à 10h15 (heure belge) du cessez-le-feu. Suivez notre direct.

13h13 Les premiers camions d'aide entrent dans Gaza après le cessez-le-feu Les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans Gaza quelques minutes après le début du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, a indiqué dimanche un responsable de l'ONU pour les territoires palestiniens sur le réseau social X. L'ONU n'a pas précisé lequel des rares passages entre Gaza et Israël ou l'Egypte avait servi de transit aux camions mais selon un responsable égyptien, "197 camions d'aide et 5 de carburant sont entrés par les passages de Kerem Shalom entre Israël et Gaza et celui de al-Oga" et Nitzana à la frontière entre l'Egypte et Israël. "Un cessez-le-feu est finalement entré en vigueur à #Gaza à 11h15 aujourd'hui. Les premiers camions de ravitaillement ont commencé à entrer à peine 15 minutes plus tard", soit 10H30 heure belge, a écrit Jonathan Whittall, responsable par intérim de l'agence des urgences humanitaires de l'ONU (OCHA) pour les territoires palestiniens occupés. "Un effort massif a été déployé ces derniers jours par les partenaires humanitaires pour charger et préparer la distribution d'une aide massive dans toute la bande de Gaza", a souligné M. Whittall. Sur la photo ci-dessous, des camions transportant des maisons préfabriquées près de la bande de Gaza sont escortés par des militaires égyptiens.

10h17 Des milliers de Palestiniens rejoignent le nord de Gaza: autour d'eux, les ruines de leur pays Des centaines de Palestiniens déplacés marchent le long d'une route dans la région de Saftawi à Jabalia, alors qu'ils quittent les zones proches de la ville de Gaza où ils s'étaient réfugiés, vers la partie la plus au nord de la bande de Gaza.

10h09 Israël annonce que le cessez-le-feu avec le Hamas entrera en vigueur à 09h15 GMT (10h15 heure belge)

10h08 Israël confirme avoir reçu la "liste des otages" devant être libérés dimanche

10h02 En désaccord sur Gaza, un parti d'extrême droite quitte la coalition au pouvoir Le parti Force juive du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a annoncé dimanche matin quitter la coalition au pouvoir en raison d'un désaccord avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, sur l'accord de trêve qu'il a qualifié de "scandaleux", avec le Hamas. "À la suite de l'approbation de l'accord scandaleux avec le groupe terroriste Hamas [...] les [trois] ministres du parti Force juive ont récemment présenté leurs lettres de démission" et "le parti Force juive n'est plus membre de la coalition", indique un communiqué de la formation de M. Ben Gvir, qui était ministre de la Sécurité nationale. Cette annonce ne fait pas chuter le gouvernement, qui bénéficie toujours d'une courte majorité au Parlement.

09h37 Le Hamas publie les noms de trois otages israéliennes devant être libérées dimanche La branche armée du Hamas a publié dimanche une liste de trois otages israéliennes devant, selon elle, être libérées le jour même dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste. "Les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, les prisonniers israéliens suivants", indique la branche armée du Hamas en publiant les noms de trois jeunes femmes enlevées le 7 octobre 2023. L'entrée en vigueur de la trêve, prévue initialement pour 7h30 (heure belge), a été retardée, Israël exigeant de recevoir cette liste avant de mettre en oeuvre l'accord.

08h52 Israël va recevoir "incessamment" la liste attendue des 3 otages libérables dimanche Un haut responsable du Hamas a déclaré qu'Israël allait recevoir "incessamment" la liste des trois otages libérables dimanche, réclamée par les autorités israéliennes pour mettre en application le cessez-le-feu. "Les noms des trois personnes qui seront libérées, peut-être des soldates ou des civiles, vont être transmis incessamment", a-t-il déclaré sous le couvert de l'anonymat, faisant état de "complications sur le terrain". Selon lui, le mouvement islamiste palestinien a dit que "l'échange (otages/prisonniers) se déroulera comme prévu". La remise de cette liste était la condition fixée à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, prévue dimanche à 7h30 (heure belge). Entre-temps, Israël a mené des frappes dans le nord de l'enclave. Celles-ci ont fait huit mors et 25 blessés, selon la Défense civile de la Bande de Gaza.

07h50 Le cessez-le-feu officiellement reporté Le début de la trêve avec le Hamas, prévu dimanche à 7h30 (heure belge), est reporté en raison de l'absence d'une liste d'otages à fournir par le mouvement palestinien, a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne. L'armée israélienne précise qu'elle "continue de mener des attaques dans la bande de Gaza". Le Hamas a affirmé de son côté dans un communiqué qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord mais a reconnu un retard dans la fourniture des noms des otages devant être libérés, et ce "pour des raisons techniques sur le terrain".

07h46 L'armée israélienne dit qu'elle "continue de mener des attaques dans la bande de Gaza"

07h49 L'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas retardée L'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le entre Israël et le Hamas, prévue initialement dimanche à 06H30 GMT, a été retardée, le Hamas palestinien n'ayant pas encore remis la liste d'otages devant être libérés dans la journée comme le réclamait Israël. Le Hamas a affirmé, dans un communiqué, qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord mais a reconnu un retard "dans la fourniture des noms des otages devant être libérés", et ce "pour des raisons techniques sur le terrain". Le Premier ministre Benjamin Netanyahu "a informé l'armée que le cessez-le-feu censé entrer en vigueur à 08H30 (07H30 heure belge) ne commencera pas tant qu'Israël n'aura pas la liste des otages des otages qui devraient être libérés et que le Hamas s'est engagée à lui fournir", selon un communiqué.

06h47 Liste des otages: le Hamas reconnaît un retard pour des raisons "techniques"

06h43 La trêve ne commencera pas à 07H30 si Israël n'a pas reçu la liste d'otages attendue La trêve avec le Hamas ne commencera pas tant que celui-ci n'aura pas transmis une liste attendue d'otages devant être libérés dimanche, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le mouvement islamiste palestinien invoquant de son côté un retard "technique". M. Netanyahu "a procédé cette nuit à une évaluation sécuritaire concernant le retard dans la réception de la liste des otages qui devraient être libérés", indique une communiqué du bureau du Premier ministre. Il "a informé l'armée israélienne que le cessez-le-feu censé entrer en vigueur à 08H30 (07H30 heure belge) ne commencera pas tant qu'Israël n'aura pas la liste des otages devant être libérés et que le Hamas s'est engagé à lui fournir", ajoute le texte.

06h37 L'armée israélienne somme les habitants de Gaza de ne pas s'approcher de ses soldats et de la zone tampon L'armée israélienne a sommé dimanche les habitants de la bande de Gaza de ne pas s'approcher de ses forces ou de se diriger vers la zome tampon, avant l'entrée en vigueur prévue de la trêve avec le Hamas à 08H30 locales (07H30 heure belge). "Nous vous exhortons à ne pas vous diriger vers la zone tampon ou les forces de (l'armée israélienne)", a déclaré le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, sur Telegram. "A ce stade, se diriger vers la zone tampon ou se déplacer du sud vers le nord par la vallée de Gaza vous met en danger. Quiconque se dirige vers ces zones se met en péril lui-même."

04h07 Les militaires israéliens prêts à accueillir les premiers otages libérés L'armée israélienne a établi trois bases près de la frontière avec la bande de Gaza pour accueillir les premiers otages qui doivent être libérés dimanche en vertu de l'accord de cessez-le-feu dégagé avec le Hamas. Ces bases seront les premiers points de contact pour les otages, aux passages de Kerem Shalom, Eretz et à celui proche du kibboutz Réïm, a précisé un responsable militaire. Selon l'armée israélienne, des docteurs et des psychologues offrirent des soins médicaux et du soutien aux personnes libérées, qui seront ensuite emmenées vers l'hôpital pour d'autres traitements et réunis avec leurs familles. Selon cet accord, qui entrera en vigueur au matin, à partir de 8h30 (07h30 heure belge), trois premiers otages doivent être libérés d'abord par le Hamas. Le site d'information israélien Ynet rapporte que leur libération est prévue à 16h00 (15h00 heure belge).

01h56 Netanyahu promet de ramener "tous les otages" à la veille de la trêve Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis samedi de ramener "tous les otages" détenus dans la bande de Gaza à la veille de l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien, ravagé par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. "Il s'agit d'un cessez-le-feu provisoire" et "nous nous gardons le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des Etats-Unis", a affirmé M. Netanyahu dans une allocution télévisée et, le cas échéant, "nous le ferons avec plus de force".

01h01 Rassemblement à Paris pour les otages de Gaza, entre "soulagement" et "angoisse" Quelques milliers de personnes se rassemblent à Paris pour les otages israéliens à Gaza, oscillant entre "soulagement" et "angoisse" quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une trêve devant permettre de premières libérations. Sur une place du Trocadéro, face à la tour Eiffel, rebaptisée "place des otages", un compteur a été installé, égrainant les 470 jours, heures, minutes et secondes passés en détention par les captifs israéliens du mouvement islamiste palestinien Hamas.

23h14 Plus de 70 interpellés à une manifestation propalestinienne à Londres Plus de 70 personnes ont été interpellées à une manifestation propalestinienne ayant réuni des milliers de manifestants dans le centre de Londres samedi, à la veille de l'entrée en vigueur de la trêve conclue entre Israël et le Hamas. "C'est le plus grand nombre d'interpellations que nous ayons connu" depuis le début des rassemblements propalestiniens à Londres en octobre 2023, a annoncé la police dans un communiqué. La manifestation était censée être un rassemblement à Whitehall, où se trouvent les principaux bureaux du gouvernement britannique, après que la police a rejeté le tracé initialement proposé par les organisateurs, la police invoquant la proximité d'une synagogue. La police a dénoncé un "effort coordonné" des organisateurs, après que des manifestants se sont éloignés de Whitehall et dirigés vers Trafalgar Square.

21h00 Tel Aviv: des milliers de personnes manifestent à la veille du cessez-le-feu à Gaza Des milliers de personnes sont rassemblées dans le centre-ville de Tel-Aviv pour appeler à la libération de tous les otages israéliens retenus captifs depuis dans la bande de Gaza, un jour avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.