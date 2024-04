DIRECT - Les réactions s'enchaînent depuis l'attaque de l'Iran contre Israël

La Belgique condamne fermement l'attaque de l'Iran contre #Israël . Il s'agit d'une escalade majeure et d'un danger pour la stabilité régionale. Cette attaque met en danger la population et nous éloigne encore plus de la paix.

"L'attaque iranienne a été déjouée (...). Nous avons intercepté 99% des tirs vers Israël", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari dans une allocution télévisée après une attaque massive menée par l'Iran au cours de laquelle ce dernier a lancé plus de 200 drones et missiles vers Israël.

"La Chine exprime sa profonde préoccupation concernant l'aggravation actuelle (de la situation) et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade" des tensions, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

4h56

Biden convoquera les dirigeants du G7 dimanche pour parler de l'attaque de l'Iran contre Israël

Le président américain a dit, dans un communiqué, qu'il convoquerait dimanche ses homologues du G7, groupe des pays les plus industrialisés, afin de coordonner une "réponse diplomatique unie" à l'attaque "éhontée" de l'Iran.

"Plus tôt dans la journée, l'Iran et ses relais opérant depuis le Yémen, la Syrie et l'Irak ont lancé une attaque aérienne sans précédent contre des installations militaires en Israël. Je condamne ces attaques avec la plus grande fermeté", a déclaré le président américain.