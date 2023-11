Discussions en vue d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages

Des négociations sont en cours en vue de la libération d'une douzaine d'otages retenus par le mouvement palestinien Hamas et de la mise en place d'un cessez-le-feu de deux ou trois jours, a indiqué jeudi une source proche des négociations à l'agence de presse allemande DPA.

Les discussions sont menées sous la médiation du Qatar et en consultation avec les États-Unis, a précisé la même source. Elles concerneraient la libération de 10 à 15 otages en échange d'une pause humanitaire de 48 à 72 heures dans les combats.

Le mouvement palestinien, considéré comme une organisation terroriste par l'UE, les États-Unis et Israël, a lancé le 7 octobre une attaque meurtrière et sans précédent sur le sol israélien, qui a fait quelque 1.400 morts, essentiellement des civils. Les représailles de l'armée israélienne, qui bombarde sans relâche depuis un mois la bande de Gaza où le Hamas est au pouvoir, ont fait plus de 10.000 morts, dont des milliers d'enfants, selon le mouvement palestinien.