Disparition de Lina: sa mère "garde espoir"

"C'est ce qui fait que je me lève tous les matins. Je n'ai pas d'autre choix que de garder espoir", a témoigné Fanny Groll lors d'une conférence de presse. "Je voudrais savoir, comprendre", a-t-elle poursuivi, confiant "cogiter tout le temps".

Plus de quatre mois après la disparition de Lina en Alsace, la mère de l'adolescente de 15 ans a dit "garder espoir" vendredi, tout en exprimant sa "frustration" au lendemain d'un rendez-vous avec les deux juges d'instruction chargées de l'enquête.

Son avocat, Matthieu Airoldi, et elle ont répété leur "frustration" de ne pas être tenus davantage au courant de l'enquête.

Une information judiciaire a été ouverte contre X pour "enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de sept jours".

Me Airoldi a, par ailleurs, critiqué le parquet de Saverne pour le traitement d'une plainte de Lina, quinze mois avant sa disparition. En juin 2022, Lina, alors âgée de 13 ans et demi, avait porté plainte pour des faits qualifiés de "viol en réunion".

Me Airoldi a demandé au parquet de Saverne des "explications", à la fois "sur le classement sans suite" de la plainte et "sur le fait que la disparition de Lina entraîne un réexamen de la plainte". Estimant que la procédure a été "mal menée", il a annoncé que sa cliente allait porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraînera la saisine d'un juge d'instruction.