Disparus des Deux-Sèvres: des fouilles entamées pour retrouver les corps

Le mystère du couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres touche peut-être à sa fin: des fouilles pour retrouver les corps de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat ont été entamées vendredi à Puyravault, en Charente-Maritime, commune d'origine d'un suspect mis en examen pour assassinats.

Vendredi "après-midi, ils étaient une trentaine avec des hommes en blanc des services scientifiques", a confirmé samedi à un photographe de l'AFP Valérie, une habitante d'une cinquantaine d'années.

"Ils sont restés très tard dans la soirée," a précisé Paul, un agriculteur, voisin du terrain où de la terre fraîche retournée était visible samedi matin.

Le secteur de recherche a été délimité grâce aux éléments recueillis lors des auditions des trois hommes placés en garde à vue cette semaine dans cette affaire, selon une source proche du dossier.

Vendredi, un deuxième homme, Nathan Badji, a été mis en examen pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration", a écrit le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe.

Jeudi, un premier homme, Tom Trouillet, 22 ans, a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration", et placé en détention provisoire, selon le parquet de Poitiers.

- "Plus d'espoir" -

La maison de ses parents, située à 300 m du conteneur de recyclage de vêtements, a été perquisitionnée et son camion saisi.

Un troisième homme, placé en garde à vue jeudi, doit être présenté à un juge d'instruction à Poitiers ce samedi.

De source proche de l'enquête, la disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants impliquant certains des protagonistes de l'affaire.

Les familles des disparus avaient d'emblée écarté l'hypothèse d'une disparition volontaire.

Lors de la battue du 5 janvier, la belle-mère de Kevin Trompat avait dit à des journalistes qu'il "avait pratiquement 10.000 euros sur lui" le soir de sa disparition, une somme qu'elle lui avait apportée à Prahecq, selon elle "pour acheter une voiture".

Samedi, le nouvel avocat du père et de la belle-mère de la jeune fille disparue, Me Mourad Battikh, a fait savoir qu'ils étaient "effondrés" et "sous le choc" après la mise en examen pour assassinats annoncée vendredi soir qui ne laisse "plus d'espoir de retrouver Leslie vivante".