Dix civils tués à Khartoum par des tirs d'artillerie

Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 12.000 morts selon une estimation très sous-estimée de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).

"Dix civils ont été tués dans des échanges de tirs d'artillerie dans un quartier résidentiel et sur le marché local", rapporte le "comité de résistance" de la ceinture sud de Khartoum, une organisation de quartier qui gère l'entraide entre habitants.

Elle a aussi déplacé plus de sept millions de personnes, d'après l'ONU.

Les efforts diplomatiques pour des négociations de paix, notamment des Etats-Unis, de l'Arabie saoudite et, plus récemment, du bloc régional de l'Afrique de l'Est, l'Igad, ont jusque-là échoué.