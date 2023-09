Dix-huit personnes tuées par des miliciens en Ituri en RDC

Dix-huit personnes, dont une majorité de femmes et des enfants, ont été tuées jeudi par des hommes armés en Ituri, province troublée du nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris vendredi de sources locales.

D'autres informations non confirmées font état d'une autre attaque vendredi dans un autre secteur de la même province, qui aurait fait sept morts.

Une source humanitaire a confirmé l'inhumation dans une fosse commune de 18 victimes, dont 11 femmes, quatre enfants et trois hommes.

Des affrontements entre milices communautaires y ont fait des milliers de morts entre 1999 et 2003 et, après plus d'une décennie d'accalmie, ont repris en 2017.