Dix morts dans une fusillade à Prague, l'assaillant tué par la police

Un homme armé a tué jeudi 10 personnes dans une faculté de Prague et en a blessé plus de 30 autres avant que la police ne l'abatte, ont annoncé les services d'urgence de Prague.

Plus tôt, la police tchèque avait annoncé sur X que l'assaillant avait été "éliminé". "Le bâtiment est actuellement évacué et il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés sur les lieux", a-t-elle ajouté.

Le service des urgences de Prague a indiqué sur X qu'un "grand nombre d'unités ambulancières" avaient été déployées à la faculté, ajoutant que parmi les blessés il y avait des cas très graves.

Le président tchèque s'est déclaré "choqué" par cette fusillade meurtrière.