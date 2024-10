Dix pompiers tués dans une frappe israélienne dans le sud du Liban

"Le déblayage des décombres se poursuit dans le bâtiment très endommagé", a ajouté le ministère dans un communiqué.

Depuis le début des affrontements il y a un an entre Israël et le Hezbollah, plus de 115 secouristes et pompiers ont été tués, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels libanais.