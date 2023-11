Dix-sept anciens otages thaïlandais du Hamas rapatriés jeudi

"C'est un sentiment très chaleureux de voir les 17 anciens otages accueillir les deux nouveaux venus et leur apporter un soutien moral", a déclaré Parnpree sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Deux autres otages thaïlandais ont été libérés mardi en fin de journée, mais un responsable du ministère des affaires étrangères a déclaré qu'ils resteraient pour l'instant à l'hôpital en Israël et qu'ils reviendraient plus tard.

Dix d'entre eux ont été libérés vendredi dernier, dès la trêve conclue entre le Hamas et Israël, après des semaines de négociations menées sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Sept autres ont été libérés dans les jours qui ont suivi.

Selon le ministère thaïlandais du travail, environ 30.000 Thaïlandais travaillaient en Israël, principalement dans le secteur agricole, au moment des attaques.

Trente-neuf citoyens thaïlandais ont été tués et 19 blessés dans ce conflit, et le royaume a déclaré avoir évacué plus de 8.500 de ses citoyens.