Djibou, le "maquilleur-artiste" de Bangui

Aujourd'hui, son petit salon de beauté est pris d'assaut chaque jour et sa chaîne TikTok attire plus de 36.000 followers.

Enfant, Djibril Gueye Marvin --Djibou comme on le surnomme à Bangui-- rêvait déjà d'être maquilleur, mais en secret dans cette Centrafrique affligée par la misère et la guerre, où ce métier est considéré "pour les filles".

Si tout semble sourire à cet esthète de 23 ans, qui se revendique "artiste maquilleur", il a parcouru un chemin semé d'embuches pour vivre sa passion.

Et en vivre, dans le deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU et toujours en proie à une rébellion et des violences quotidiennes.

Ce jour-là, Djibou achève le maquillage d'une jeune femme mais son salon est vite saturé de Banguissoises qui veulent passer sous ses pinceaux.