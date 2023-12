Doha exhorte la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin aux violences

L'État du Qatar réitère sa condamnation de toutes les formes de ciblage des civils, de la pratique de la punition collective et des tentatives de déplacement forcé des citoyens de la bande de Gaza assiégée, ainsi que sa demande d'un cessez-le-feu immédiat et d'une circulation continue et sans entrave des convois de secours et de l'aide humanitaire, d'une manière qui réponde aux besoins réels des habitants de la bande de Gaza, poursuit le texte.