Donald Trump au tribunal, pour témoigner au procès civil qui menace son empire immobilier

Sous la grande fresque murale aux couleurs un peu passées célébrant l'adoption d'une "Charte des libertés" en 1683, l'ancien président des Etats-Unis doit prêter serment, comme ses deux enfants Donald Jr et Eric il y a quelques jours, et être interrogé par l'un des adjoints de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James.

Après trois ans d'investigations, l'élue démocrate a intenté un procès au civil contre l'état major de la Trump Organization, accusant les Trump père et fils d'avoir gonflé de manière colossale les actifs du groupe - une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxes ou golfs dans le monde entier - pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables.

Elle réclame 250 millions de dollars d'amende et des interdictions de diriger des entreprises pour le milliardaire républicain et ses enfants.