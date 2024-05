Donald Trump condamné: comment se fait-il qu'il puisse encore devenir président… même s'il est en prison?

Il faut savoir que comme il est condamné pour un acte non-violent, on va tenir compte aussi de son âge, tout de même assez avancé, et aussi du fait que, c'est peut-être surprenant, mais son casier judiciaire est toujours vierge pour le moment. Alors, il y a trois procès en cours, mais ils n'ont pas encore abouti. Et donc, c'est toute une série d'éléments qui font que le juge sera peut-être relativement clément.

Comment expliquer qu'il puisse toujours se présenter aux élections? Même s'il est déclaré coupable, voire même s'il est en prison.

Alors ça, c'est la Constitution américaine qui prévoit que pour être candidat et pour devenir président, il faut résider aux États-Unis depuis 14 ans, avoir plus de 35 ans et donc être citoyen américain. Mais c'est tout. Et on peut donc être candidat et devenir président en étant condamné, même en étant en prison.

On a un exemple historique en 1920, un certain Eugene Debs, qui était un socialiste qui s'est battu contre l'intervention américaine dans la Première Guerre mondiale. Donc, c'était un pacifiste. Il a été en prison. Il était dans le pénitencier d'Atlanta et il a fait campagne. À partir de là, il a tout de même récolté un peu plus de 3 % des voix. Donc, il y a tout de même un historique. Évidemment, il n'avait aucune chance de devenir président. Ici, on pourrait avoir un président condamné, on pourrait même avoir un président en prison. Mais il est certain, ils viennent de l'annoncer, que de toute manière, il y aura un appel. Donc, il est peu probable que la condamnation sera effective d'ici l'élection présidentielle.

Donald Trump se dit innocent. Il se présente comme une victime. Il pourrait presque tirer profit de cette histoire?

Alors, il faut savoir qu'il a tiré profit jusqu'ici de toutes les affaires judiciaires qui l'ont poursuivi. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de sa stratégie électorale. Au passage, il faut tout de même dire que le juge a fait un travail assez splendide parce qu'il a considéré Donald Trump comme n'importe quel Américain, ni plus ni moins. Et donc, il a essayé d'être extrêmement clair de ce point de vue-là.