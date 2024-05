Donald Trump condamné: l'ancien président pourrait-il réellement aller en prison?

Donald Trump est le premier ex-président de l'histoire des Etats-Unis à être reconnu pénalement coupable, au terme d'un procès pour des paiements dissimulés à une star de films X. Un séisme pour le milliardaire… et pour ses partisans. Nous retrouvons notre correspondante devant la Trump Tower.

C'est une grande déception pour les partisans de Donald Trump. Certains pleuraient après l'annonce du verdict. Mais malgré cette condamnation historique, ils continuent de soutenir leur candidat. Devant la Trump Tower, ils brandissent des drapeaux "Trump 2024". Le verdict les galvanise d'autant plus. Ils veulent prendre leur revanche le 5 novembre prochain, date de l'élection.

La sentence, qui tombera le 11 juillet prochain, est très attendue. Donald Trump pourrait-il aller en prison?

Il risque bel et bien la prison, mais… En l'absence d'antécédent judiciaire, de son âge et du fait qu'il s'agit d'un crime non-violent, le juge devrait plutôt le condamner à du sursis avec mise à l'épreuve, à des travaux d'intérêt général ou encore à une amende.

Donald Trump fera appel du jugement, mais même s'il est condamné à la prison, cela ne l'empêche pas d'être candidat. Allons plus loin, ça semble improbable, mais Ça ne l'empêche pas non plus d'être élu président des États-Unis.