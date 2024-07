Donald Trump et son colistier J.D. Vance à l'offensive après l'annonce du retrait de Joe Biden: "Un escroc", "Le pire président"

Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont âprement attaqué dimanche le bilan de Joe Biden et Kamala Harris, après l'annonce du retrait du président démocrate de la course à la Maison Blanche.

"Joe l'escroc n'était pas à apte à être candidat et il n'est certainement pas apte à exercer ses fonctions", a affirmé le candidat républicain sur son réseau Truth Social. "Qui que la gauche choisisse désormais sera identique", a ajouté Donald Trump.