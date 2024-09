Donald Trump "sain et sauf" après des tirs "à proximité de lui": voici ce que l'on sait

Le Secret Service, chargé de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a annoncé sur X qu'il "enquêtait avec le bureau du shérif du comté de Palm Beach sur un incident concernant l'ancien président Donald Trump qui s'est déroulé peu avant 14H00 (18H00 GMT)". "L'ancien président est sain et sauf", a confirmé le Secret Service. Son responsable de la communication Anthony Guglielmi a par ailleurs annoncé sur X un point presse plus tard dans la journée pour donner des "détails supplémentaires".

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC