Données personnelles: le Nigeria inflige à Meta 220 millions de dollars d'amende

JULIEN DE ROSA

Le Nigeria a infligé une amende de 220 millions de dollars (202 millions d'euros) au groupe américain Meta, maison mère de Facebook et WhatsApp, pour des violations "multiples et répétées" de la protection des données et des droits des consommateurs, selon les autorités.

"Nous contestons cette décision de même que l'amende, et nous faisons appel", a indiqué un porte-parole de WhatsApp dans un mail à l'AFP.