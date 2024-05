Dopage: le nageur chinois Sun Yang veut reprendre "au plus vite"

Le nageur chinois Sun Yang, triple champion olympique, a déclaré vouloir revenir à la compétition "au plus vite" après la fin mardi de sa suspension de plus de quatre ans pour violation des règles antidopage.

Il avait argué que les contrôleurs n'avaient pas les autorisations nécessaires.

D'abord suspendu huit ans, sa sanction a été réduite à quatre ans en appel par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

"J'espère pouvoir au plus vite choisir une compétition et me retrouver sur le plot de départ", a indiqué le sportif de 32 ans au média chinois The Paper dans une interview publiée ce mardi.