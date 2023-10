Droit d'asile: appel à la grève à l'Ofpra contre la "politique du chiffre"

A quelques jours de l'examen parlementaire du projet de loi sur l'immigration (6 novembre) porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est rattaché, ses agents étaient appelés à débrayer à partir de 08H00 jeudi pour dénoncer leurs conditions de travail.

"L'obsession des gouvernements successifs pour le raccourcissement des délais d'instruction des demandes d'asile", érigé parmi les priorités de la politique migratoire dans le projet de réforme, "met sous pression les agents" de l'Ofpra, ont déploré dans un communiqué les syndicats majoritaires CGT Ofpra et ASYL (Action syndicale Libre/Ofpra), qui ont déposé un préavis de grève le 20 octobre.

Les quelque 500 officiers de protection, qui font passer les entretiens aux demandeurs d'asile, "sont ainsi soumis à un rythme infernal, alors même qu'ils doivent se conformer à des procédures de plus en plus complexes et s'improviser enquêteurs afin de détecter des personnes susceptibles de représenter une menace pour l'ordre public", autre priorité du gouvernement, ont encore dénoncé les syndicats, appelant à un rassemblement devant le siège de l'office à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

Principale revendication: une baisse de 25% de l'objectif assigné aux agents, qui s'élève actuellement à 360 décisions par an, explique à l'AFP Henry de Bonnaventure, un responsable d'ASYL, dénonçant une "politique du chiffre".