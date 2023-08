Droits des travailleurs: H&M va se retirer progressivement de Birmanie

"Nous avons suivi de très près l'évolution de la situation en Birmanie et nous constatons qu'il est de plus en plus difficile de mener nos opérations conformément à nos normes et à nos exigences", a précisé le groupe, 2e groupe mondial pour la confection textile.

Un rapport publié cette semaine par l'ONG Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l'Homme a relevé 156 cas de violations des droits des travailleurs et humains entre février 2022 et 2023. Sur la même période un an auparavant, 56 cas avaient été identifiés.

"En d'autres termes, la situation des travailleurs de l'habillement s'aggrave, et ce, rapidement", note le rapport.