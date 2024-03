Du hip-hop à la country, l'acte musical fondateur d'une mère et sa fille noires

Partager:

Prana Supreme est la fille du rappeur américain RZA, leader du groupe Wu-Tang Clan, et de sa chanteuse Tekitha, une enfant de la scène hip-hop de New York. Mais c'est bien plus au sud, à Nashville, berceau de la country souvent associée aux artistes masculins blancs, que la mère et la fille afro-américaines ont transcendé les genres musicaux et les traditions pour fonder un groupe mêlant country, hip-hop et rock.

O.N.E The Duo a été monté en 2020 par Tekitha Washington, 50 ans, et Prana Supreme, 23 ans, pour qui "la country et le hip-hop ne sont en fait pas si différents". Les deux musiques racontent "des histoires du peuple américain", estime la jeune femme lors d'un entretien accordé à l'AFP avec sa mère à Nashville, avant la sortie vendredi du premier album country de la star mondiale du R'n'B et de la pop Beyoncé, "Cowboy Carter". Le hip-hop, né à New York en aout 1973, donne écho "aux voix de celles et ceux que l'on n'entend pas, notamment dans la communauté noire", souffle la jeune femme.

C'est vrai aussi de la country, affirme Prana, car "certaines des voix les plus importantes de la country viennent du peuple noir". - "Tu n'en fais pas partie" - "Faire de la musique country, c'est comme si on nous disait +oh, tu n'en fais pas partie+ et cela vient à la fois de la communauté blanche et de la communauté noire".