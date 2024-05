Du lait cru contaminé à la grippe aviaire rend malade des souris (étude)

Une cinquantaine de troupeaux dans le pays ont été touchés et deux infections chez l'homme ont été rapportées. Les deux individus diagnostiqués, des employés de ferme, ont connu des symptômes atténués, tels qu'une conjonctivite.

Dans l'étude parue vendredi dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs de l'université du Wisconsin à Madison et de l'université Texas A&M, aux Etats-Unis, ont alimenté cinq souris avec des gouttelettes de lait cru provenant de vaches infectées.

Les rongeurs ont développé des signes de la maladie, notamment une certaine léthargie, et ont été euthanasiés quatre jours plus tard pour étudier leurs organes.