Dubaï aux fourneaux: la stratégie gastronomique de l'eldorado du luxe

Lorsqu'on lui a proposé il y a cinq ans de s'installer à Dubaï, le chef français Renaud Dutel a hésité à rejoindre le riche émirat du Golfe, plus connu pour ses gratte-ciel scintillants que pour sa culture culinaire.

Aux commandes du STAY by Yannick Alléno, auréolé de deux étoiles par le célèbre guide Michelin, le jeune chef originaire de Montluçon (centre de la France) se réjouit aujourd'hui d'avoir "pris le risque".

"Dubaï est encore au début mais elle est en bonne voie pour devenir l'une des meilleures destinations au monde pour manger", affirme-t-il.

Avec plus de 13.000 restaurants et cafés représentant plus de 200 nationalités différentes, l'émirat a toujours vanté la diversité de son offre, bien qu'aucun de ces établissements n'ait jusqu'à présent décroché les trois étoiles, distinction suprême du guide Michelin.