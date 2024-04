Eau, pétrole, sécurité régionale: le président turc Erdogan arrive à Bagdad

Partager:

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi à Bagdad pour sa première visite d'Etat en plus d'une décennie, avec au programme la signature d'une série d'accords et des discussions épineuses sur la sécurité régionale, le pétrole et le partage des eaux. Le dernier déplacement du président Erdogan en Irak remonte à 2011. Alors Premier ministre, il exhortait les autorités irakiennes à coopérer dans la lutte contre les combattants kurdes turcs du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, classé groupe "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.

Lundi à la mi-journée, le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani a accueilli le président turc à l'aéroport de Bagdad, ont rapporté ses services dans un communiqué. Outre ses discussions avec le chef du gouvernement irakien, M. Erdogan s'entretiendra également le président Abdel Latif Rachid avant de s'envoler pour Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak. La visite intervient dans un contexte régional explosif, alimenté par la guerre dans la bande de Gaza et les tensions entre Israël et l'Iran.

"L'Irak et la Turquie ont une histoire, des points communs, des intérêts et des opportunités, mais aussi des problèmes: l'eau et la sécurité seront en tête des dossiers à l'ordre du jour", résumait récemment M. Soudani. - "Progrès" - "Les principales discussions porteront sur les investissements, le commerce (...) les aspects sécuritaires de la coopération entre les deux pays, ainsi que la gestion des ressources en eau", indique à l'AFP Farhad Alaaldin, conseiller du Premier ministre irakien pour les affaires étrangères.