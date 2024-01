Echanges commerciaux record Chine-Russie en 2023, en repli avec les Etats-Unis

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record en 2023, tandis que ceux avec les Etats-Unis étaient en repli pour la première fois depuis 2019, selon des chiffres publiés vendredi par les Douanes.

L'an dernier, la Chine et la Russie ont échangé pour 240,1 milliards de dollars de biens et services, en hausse de 26,3% sur un an, selon les Douanes chinoises.

Pékin et Moscou avait fixé à 200 milliards de dollars leur objectif annuel, ce qui constituait déjà un record.