Effondrement d'une décharge en Ouganda: le bilan monte à 26 morts et 39 disparus (police)

Le bilan de l'effondrement samedi d'une décharge dans la capitale ougandaise Kampala est monté à 26 morts et 39 disparus, a annoncé mercredi la police.

La décharge de Kiteezi, un site de 14 hectares situé dans un quartier du nord de la capitale, s'est effondrée samedi à la suite de fortes pluies. Des habitants, des habitations et des animaux d'élevage ont été ensevelis sous des montagnes de déchets.

Parmi les 39 disparus figurent 35 résidents locaux et quatre employés de la décharge, a ajouté M. Onyango.

Un responsable avait annoncé précédemment qu'au moins cinq enfants se trouvaient parmi les personnes décédées.

Des pelleteuses ont été utilisées pour dégager les déchets. La recherche des personnes disparues se poursuit.

Diverses régions d'Afrique de l'Est ont subi de fortes pluies récemment, dont l'Ouganda et l'Ethiopie, le deuxième pays le plus peuplé du continent.

Le mois dernier, 250 personnes ont été tuées à la suite de coulées de boue dévastatrices dans une région montagneuse isolée du sud de l'Éthiopie.