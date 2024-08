Effondrement d'une décharge en Ouganda: le bilan monte à 30 morts, selon la police

BADRU KATUMBA

Le bilan de l'effondrement samedi d'une décharge dans la capitale ougandaise Kampala est monté à 30 morts et des dizaines de personnes restent portées disparues, a annoncé mercredi la police.

"Aujourd'hui, l'équipe avait retrouvé six cadavres à 17H30 (14H30 GMT). Cela donne un total de 30 corps retrouvés jusqu'ici", a écrit la police ougandaise sur X. Parmi ces corps figuraient un garçonnet de trois ans et une fillette de six ans, selon une liste de victimes publiée par la police.