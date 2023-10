Egypte: 50 ans après la guerre contre Israël, l'héritage s'estompe

Mais lui aussi capitalise sur la "victoire d'octobre", un des piliers du roman national. "Un jour de fierté et de dignité", célébrait-il en 2022, "démontrant la capacité des Egyptiens à surmonter les moments difficiles de l'histoire".

Un discours qui résonne particulièrement un an et plusieurs dévaluations plus tard parmi les 105 millions d'Egyptiens en pleine crise économique et alors que certains pointent du doigt la mainmise de l'armée sur les affaires.

En Egypte, les guerres ont permis aux militaires de se tailler la part du lion: un seul président n'était pas issu de leurs rangs, l'islamiste Mohamed Morsi, et il a été rapidement destitué par M. Sissi.