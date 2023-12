Egypte: des ambassadeurs auprès de l'ONU vont visiter le point de passage vers Gaza

"Rien ne justifie que l'on ferme les yeux sur la douleur et les souffrances infligées au peuple palestinien à Gaza", a déclaré un responsable du ministère égyptien des Affaires étrangères lors d'une réunion d'information qui a suivi l'arrivée des ambassadeurs.

Lana Nusseibeh, émissaire des Emirats arabes unis auprès du Conseil de sécurité, a déclaré que des représentants d'Etats membres participaient à ce voyage "à titre personnel".

Cette visite a pour but de les aider à "comprendre non seulement la souffrance et les destructions vécues par les habitants de Gaza, mais aussi leur espoir et leur force", a-t-elle ajouté.