Election de 2020: Trump demande un abandon des poursuites en Géorgie

Le magistrat, Scott McAfee, devra décider si la relation entre la procureure Fani Willis et l'enquêteur chevronné qu'elle a recruté, Nathan Wade, équivalait ou non à un conflit d'intérêts.

Pour M. Trump et ses co-accusés, inculpés dans cet Etat du Sud d'actions illicites visant à inverser les résultats de l'élection de 2020, la cause est entendue: Mme Willis et M. Wade ont entretenu une "relation personnelle intime inappropriée".