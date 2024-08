Élections américaines: Kamala Harris devancerait Donald Trump dans des Etats clés, selon des sondages

Selon les sondages réalisés par le New York Times et le Siena College, la vice-présidente américaine devance son rival républicain pour l'élection de novembre avec 50% des intentions de vote contre 46% dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, trois Etats importants du "Midwest".



En raison d'un système électoral particulier, la présidentielle américaine se joue généralement dans quelques Etats clés, qui peuvent pencher à droite ou à gauche, sur les 50 qui composent le pays.