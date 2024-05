Elections au Mexique: derrière la présidentielle, la bataille de Mexico

Dix kilomètres de téléphérique dans l'est de Mexico, par-dessus un labyrinthe de ruelles étroites, colorées et peu sûres, des centres sociaux "Utopia", un marché parmi les plus grands au monde... Bienvenue à Iztapalapa, fief et laboratoire de la gauche au pouvoir au Mexique, qui se bat pour garder le contrôle de la capitale.

Dans l'est de la mégapole, la plus peuplée des 16 "alcaldias" (mairies) - deux millions d'habitants sur neuf - a la même réputation que le Bronx à New York ou la Seine Saint-Denis en banlieue de Paris: populaire voire pauvre, marginalisée, jeune et dynamique.