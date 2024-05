Elections au Mexique: des répétitions dans les communautés les plus reculées

A moins de deux semaines des plus grandes élections jamais organisées au Mexique, des répétitions ont lieu, avec des urnes factices, dans les communautés les plus éloignées, parfois des zones peu sûres.

Ils ont marché sous la menace des narcotrafiquants qui harcèlent ces communautés, et se disputent le contrôle des voies d'échappatoire face à d'éventuelles opérations des autorités.

"L'INE a pour objectif principal de rapprocher chaque bureau de vote des localités les plus éloignées", ajoute le fonctionnaire.

Pour des raisons de sécurité, l'équipe de l'Institut électoral et le journaliste de l'AFP sont rentrés avant la tombée de la nuit à Guadalajara via Tequila.

Le Mexique s'apprête à tenir le 2 juin les plus grandes élections de son histoire: les Mexicains voteront non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour leurs représentants au Congrès et aux Sénat, ainsi que dans neuf gouvernorats sur 32 Etats, et une myriade d'élections locales. Un peu plus de 20.000 mandats sont à pourvoir au total.

Une trentaine de candidats à des mandats locaux ont déjà été assassinés dans des zones victimes de la délinquance organisée.

Claudia Sheinbaum est la favorite pour devenir la première présidente dans l'histoire du Mexique, avec 49% des intentions de vote contre 32% pour sa rivale Xochitl Galvez et 8% pour Jorge Maynez, d'après le dernier sondage du Financiero en date du 26 avril.

- Autogestion à Cheran -

Une autre communauté autochtone, les Purepecha du Michoacan dans l'ouest, ont désigné dimanche leurs leaders traditionnels lors d'un scrutin à Cheran.

La localité indigène de Cheran est devenue en 2011 la première du Mexique à s'autogérer d'après ses lois et coutumes, en rejetant les partis traditionnels incapables de faire face au crime organisé.

"Cela n'a pas été facile. Cela a coûté des vies, des extorsions, des menaces", résume un responsable de la communauté purepecha, Marco Hugo Guardian.