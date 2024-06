Elections au Mexique: la sécurité, premier défi à l'agenda de la présidente élue Sheinbaum

Les autres défis consistent à poursuivre les programmes sociaux, atténuer les effets du réchauffement climatique et gérer la relation intense et complexe avec les Etats-Unis.

Elle a rappelé sa méthode: s'attaquer aux causes de la violence (exclusion des jeunes, recrutés par les cartels), "consolidation de la Garde nationale", renseignement et enquêtes, "coordination" entre "les différents pouvoirs et niveaux de gouvernement" et "zéro impunité".

L'ex-maire de Mexico veut transposer au niveau du pays cette méthode qui lui a permis de réduire la criminalité dans la capitale entre 2018 et 2023, d'après des chiffres officiels.

"La hausse abominable du crime organisé et des cartels florissants est le problème le plus écrasant que Sheinbaum doit affronter", affirme à l'AFP Michael Shifter, expert du centre d'analyse Diálogo Interamericano.